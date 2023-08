Ashton Kutcher und Mila Kunis vermieten ihr Ferienhaus!

Ashton Kutcher (45) und Mila Kunis (40) lassen ihre Fans nun ganz nah an sich heran! Seit knapp acht Jahren sind die beiden Schauspieler nun schon miteinander verheiratet. Kennengelernt haben sich die zwei jedoch schon viel früher am Set von "Die Wilden Siebziger". Gefunkt hat es aber erst später. Mittlerweile sind die zwei Filmstars stolze Eltern zweier Kinder und geben eher weniger Privates preis. Doch nun wollen Ashton und Mila fremde Leute bei sich wohnen lassen!

"Es ist nicht die verrückteste Idee, die ich jemals hatte", schreibt der "Butterfly Effect"-Star auf Instagram zu einem Clip. In dem Video sitzt er gemeinsam mit seiner Liebsten draußen und spricht zu seinen Fans: "Ich finde, wir sollten Fremde dazu einladen, mit uns im Ferienhaus zu wohnen." Mila scheint dem dabei eher skeptisch gegenüberzustehen und es nicht ganz so ernst zu nehmen. Doch mittlerweile ist die Sache offenbar in trockenen Tüchern, denn in dem Post heißt es weiter: "Wohne bei uns in unserem Strandhaus und verlasse es, als wären wir alte Freunde." Die Buchungen können wohl sogar bald vorgenommen werden.

Mittlerweile ist das Strandhaus sogar schon auf der Plattform Airbnb zu finden. Die Bilder dort zeigen ein wunderschönes kleines Domizil am Meer inklusive Whirlpool. Wie aus der Beschreibung auf der Website hervorgeht, sind Ashton und Mila bei der Ankunft wohl sogar vor Ort. "Unser Strandhaus in Santa Barbara County ist unser zweites Zuhause, vor allem, wenn wir etwas Erholung benötigen", beschreiben sie ihr Ferienhaus.

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis bei den Oscars 2022

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, Schauspieler

