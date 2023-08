Taylor Swift wurde mit Ed Sheeran beim Abendessen gesichtet

Planen die beiden etwas? Taylor Swift (33) hatte über mehrere Monate jede Menge Stadien in Amerika mit ihrer The Eras Tour gefüllt. Die dreistündige Show, bei der sie Lieder aus all ihren Alben performt, hatte ihrer Fans begeistert. Sogar zahlreiche Promis hatten sich die Show der Sängerin nicht entgehen lassen wollen. Nun hatte ihre Tour in Nordamerika vorerst ein Ende gefunden. Ihre freie Zeit scheint sie zu nutzen. Denn Taylor wurde mit Ed Sheeran (32) beim Abendessen gesichtet.

Bevor es in diesem Monat wieder weiter auf Tour in Südamerika geht, verbringt Taylor ihre Zeit in New York. Dort traf sie sich in dem Club Zero Bond, der nur für Mitglieder zugänglich ist, mit ihrem Kumpel Ed. Beide hatten in den vorherigen Jahren an reichlich vielen Songs zusammen gearbeitet. Ob die Verabredung der beiden lediglich freundschaftlich war oder sie ihre nächste Zusammenarbeit planten, ist nicht bekannt.

Taylors Fans können sich auf jeden Fall schon über andere Neuigkeiten von ihr freuen. Denn die "Blank Space"-Interpretin hatte angekündigt, im Oktober die Neuaufnahme ihres Albums "1989" zu veröffentlichen. Auf der Platte sollen sich sogar fünf neue Songs befinden.

Getty Images Taylor Swift im August 2023

Backgrid / ActionPress Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift im Oktober 2021

