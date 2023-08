Taylor Swift kündigt Neuaufnahme ihres Albums "1989" an!

Fans von Taylor Swift (33) aufgepasst! Die Musikerin reist schon seit einigen Monaten mit ihrer großen The Eras Tour durch die USA und tritt wöchentlich in ausverkauften Stadien auf. Gestern Abend spielte sie jedoch die letzte Show des Landes in Los Angeles. Dabei überraschte sie die Konzertbesucher mal wieder mit einer besonderen Nachricht: Taylor bringt noch in diesem Jahr eine Neuaufnahme ihres Albums "1989" raus!

"Überraschung! '1989 (Taylors Version)' ist auf dem Weg zu euch! Das Album '1989' hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert, und ich freue mich riesig, dass meine Version am 27. Oktober erscheinen wird", teilt die 33-Jährige ihren Fans wenige Minuten nach der Konzert-Verkündung via Instagram mit. Die neue Version ihres fünften Studioalbums scheint auch einen besonderen Platz in ihrem Herzen zu haben: "Um ganz ehrlich zu sein, ist dies meine liebste Neuaufnahme, die ich je gemacht habe, weil die fünf From The Vault Tracks [Extrasongs] so wahnsinnig sind", schreibt Taylor überglücklich.

Erst vor rund einem Monat hatte die Grammy-Gewinnerin die Neuaufnahme ihres Albums "Speak Now" auf den Markt gebracht und damit sämtliche Verkaufsrekorde geknackt. Laut Billboard hatte die Platte die bisher erfolgreichste Verkaufswoche des Jahres gehabt. Außerdem war das Album nach nur vier Tagen auf der Spitze der Charts gewesen.

