Wird Céline Dion wegen Krankheit etwa nie wieder auftreten?

Muss sich Céline Dion (55) endgültig von der Bühne verabschieden? Im Dezember vergangenen Jahres hatte die Musiklegende eine schlimme Diagnose publik gemacht: Sie leidet am sogenannten Stiff-Person-Syndrom, eine Krankheit, die schlimme Krämpfe verursacht und die Mobilität stark einschränkt. Deshalb musste die Kanadierin sogar vor Kurzem ihre Welttournee absagen. Viele Fans fragen sich nun: Wird Céline jemals wieder auf der Bühne stehen? Ein neues Gesundheitsupdate macht keine großen Hoffnungen...

Ein Insider behauptet gegenüber The National Enquirer, dass die 55-Jährige aktuell sehr geschwächt sei und kaum das Haus verlasse. Sie habe Probleme beim Gehen und mit Krämpfen, die durch laute Geräusche ausgelöst werden, wodurch es ihr unmöglich sei, vor einem Publikum aufzutreten. "Ihr Rücken ist krumm geworden, und ihre Muskelkrämpfe sind zeitweise unerträglich", meint der Promi-Kenner. Deshalb plane Céline wohl auch keine neuen Termine für die abgesagte Tour.

Der Zustand der "My Heart Will Go On"-Interpretin scheint sich auch nicht zu verbessern – eher im Gegenteil. "Sie hat das beste medizinische Team, das man für Geld kaufen kann, aber es sieht nicht gut aus. Ihre Krankheit ist unheilbar. Und so sehr sie auch mit Ärzten und Therapeuten daran gearbeitet hat, es geht ihr einfach nicht besser", erklärte ein Informant gegenüber Radar Online.

Getty Images Céline Dion im Juli 2019

Getty Images Céline Dion, Sängerin

Getty Images Céline Dion, April 2008

