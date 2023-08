Darum trug Salma Hayek auf dem Red Carpet nur Männeranzüge

Mode-Geständnis bei Salma Hayek (56)! Die Schauspielerin und Produzentin war mit ihrer Rolle der Frida Kahlo im Film "Frida" im Jahr 2002 weltberühmt geworden. Darauf folgten viele weitere große Rollen in erfolgreichen Produktionen. Heute sorgt sie neben der Schauspielerei mit ihren wunderschönen Looks auf Events für Aufsehen. Doch das war wohl nicht immer so: Jetzt verrät Salma, warum sie früher nur Männeranzüge trug!

"Ich hatte einfach keine Kontakte. Die einzige Verbindung, die ich hatte, war zu jemandem, der bei Hugo Boss arbeitete. Also habe ich einen Männeranzug getragen, weil niemand anders mir etwas zum Anziehen gegeben hat", plaudert der Hollywoodstar gegenüber W aus. Zudem habe sie Modeprobleme gehabt, weil sie sehr klein sei und daher keine schöne Kleidung gefunden habe: "Also bin ich das Risiko eingegangen."

Doch auch wenn Salma früher Modeprobleme gehabt haben mag, kann man das heute nicht mehr behaupten. Die Schauspielerin ist mittlerweile bekannt für ihre auffallend schönen Kleider und wird regelmäßig auf Events wie den Oscars oder zuletzt bei dem Women in Motion Award als bestgekleidetster Gast gehandelt. Und auch ihre Tochter scheint den Kleidungsstil ihrer Mutter zu mögen: Für die diesjährige Oscarverleihung lieh Salma ihrer Tochter ein rotes Kleid, welches sie 1997 bei einer Veranstaltung getragen hatte.

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

Getty Images Salma Hayek, April 2023

