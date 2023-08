"Findungsphase": Yvonne Woelke wohnt noch mit Mann zusammen

Wie steht es um ihre Ehe? Anfang des Jahres gab es viele Schlagzeilen zu dem Thema: Hinter den Kulissen vom Dschungelcamp soll Yvonne Woelke (41) eine Affäre mit Peter Klein (56) gehabt haben. Beide streiten das weiterhin vehement ab, doch Peter trennte sich daraufhin von seiner Frau Iris Klein (56). Und welche Auswirkungen hatten die Affärengerüchte auf Yvonnes Ehe? Jetzt spricht sie über den aktuellen Stand mit ihrem Mann.

In der Show "Explosiv" besuchen Cathy Hummels (35) und der Architekt Alexander Pieper ein fremdes Promi-Haus und müssen raten, wer darin wohnt. Später die Auflösung: Sie befinden sich in Yvonnes Haus! Dort wohnt sie mit ihrem Ehemann. Cathy fragt daraufhin, wie nun der aktuelle Stand nach dem Peter-Drama sei. "Wir sind in der Findungsphase", erklärt Yvonne. "Aber mit Peter bist du auch zusammen?", hakt Cathy nach, woraufhin die Schauspielerin entgegnet: "Nee, wir sind nur gut befreundet!"

Wie gut Peter und Yvonne befreundet sind, stellen sie derzeit in der Show Wettkampf in 4 Wänden unter Beweis. Dort müssen sie eine Wohnung renovieren und gegen andere Teams antreten. Bislang schlagen sie sich auch noch richtig gut und kommen Woche für Woche immer eine Runde weiter!

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

Instagram / yvonnewoelke Alexander Pieper, Yvonne Woelke und Cathy Hummels

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden"

