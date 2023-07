Sam Smith rockt die "Barbie"-Premiere im Oversize-Look

Was für ein lässiger Auftritt! Das nicht-binäre Stimmwunder Sam Smith (31) freut sich derzeit über eine besondere Ehre: Der Popstar darf einen Song für den Soundtrack zum heiß erwarteten Barbie-Film beisteuern. Die London-Premiere des Streifens besuchte Sam nun in einem besonders coolen Outfit: Ganz im Oversize-Look posierte der Star für die Kameras der Fotografen und zog dabei alle Blicke auf sich!

Auf der Premiere des neuen Films von Star-Regisseurin Greta Gerwig (39) war das Stimmwunder zu Gast, um seinen Song "Man I Am" zum Besten zu geben, der extra für den Soundtrack verfasst wurde. Für den Auftritt hatte sich Sam ein besonderes Outfit rausgesucht: In einem blauen XL-Hoodie und und einer jeansblauen Oversize-Schlaghose posierte der Star auf dem Red Carpet, der dem Anlass entsprechend an diesem Abend pink ausgefallen war. Wie Daily Mail berichtet, war das Outfit eine Anspielung auf die unrealistischen Körperproportionen, die mit den beliebten Barbie- und Ken-Puppen stets propagiert worden waren.

Die Musik-Bekanntheit kann sich derzeit neben seinen beruflichen Erfolgen auch über privates Glück freuen. Nachdem sich die Liebesgerüchte um Sam und den Designer Christian Cowan lange gehalten hatten, waren die beiden Turteltauben vor wenigen Tagen knutschend in New York gesichtet worden.

Anzeige

Getty Images Sam Smith und Clara Amfo bei der "Barbie"-Premiere in London, 2023

Anzeige

Getty Images Sam Smith auf der "Barbie"-Premiere in London 2023

Anzeige

Instagram Sam Smith im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de