Selten: Angelina Jolie mit ihrer Tochter Vivienne gesichtet!

Was für ein seltener Anblick! Angelina Jolie (48) und ihr Ex Brad Pitt (59) sind Eltern von sechs Kindern. Ihr Familienleben halten die beiden allerdings so weit es geht aus der Öffentlichkeit raus. Seitdem die beiden ihre Trennung 2016 bekannt gegeben hatten, liefern sich die beiden Schauspieler einen heftigen Sorgerechtsstreit um ihre Sprösslinge – die davon offenbar genug haben. Doch dem Verhältnis zu ihren Eltern tut das offenbar keinen Abbruch: Angelina und Tochter Vivienne besuchen jetzt gemeinsam eine Theatervorstellung!

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Mutter-Tochter-Gespann jetzt bei einem gemeinsamen Ausflug in New York. Dafür schmissen sich die beiden ordentlich in Schale: Angelina trägt einen beigefarbenen Hosenanzug mit einem dazu passenden locker sitzenden T-Shirt. Dazu kombiniert sie eine schwarze Sonnenbrille und eine schwarz-weiß gemusterte Handtasche. Vivienne trägt ebenfalls eine beigefarbene Hose, in die sie ein lilafarbenes T-Shirt steckt.

Das Sorgerecht um ihre Kinder ist derzeit jedoch nicht das Einzige, worum sich das einstige Traumpaar vor Gericht zofft. Zusammen hatten die beiden ein Weingut in Frankreich gekauft, dessen Anteile die "Salt"-Darstellerin nach der Trennung verkaufte – laut Brad war das allerdings unrechtmäßig. Dieser Streit könnte nun jedoch außergerichtlich geklärt werden.

Anzeige

Getty Images Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox Jolie-Pitt

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de