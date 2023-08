Trotz Niederlage: Prinz William ist stolz auf UK-Fußballteam

Er ist stolz auf die englischen Frauen! In Australien und Neuseeland fand in den vergangenen Wochen die Fußballweltmeisterschaft der Frauen statt. Das deutsche Team um Alexandra Popp hatte sich nicht wirklich durchsetzen können und war bereits in der Vorrunde rausgeflogen. Im großen Finale spielten heute Spanien und England, wobei die spanischen Frauen sich den Sieg holen konnten. Nun meldet sich Prinz William (41) und gratuliert dem englischen Team zum zweiten Platz!

"Auch wenn es das Ergebnis ist, das sich niemand von uns gewünscht hat, haben die Löwinnen [die englische Mannschaft] sich selbst und die ganze Nation stolz gemacht", schreibt der Thronfolger auf der offiziellen Instagram-Seite von ihm und seiner Frau Prinzessin Kate (41) und fügt hinzu: "Euer Geist und eure Tatkraft haben so viele Menschen inspiriert und den Weg für künftige Generationen geebnet. Danke für die fußballerischen Erinnerungen." Abschließend gratuliert William aber auch noch dem Siegerteam: "Glückwunsch an Spanien."

Der Royal selbst hat die Engländerinnen nicht im Stadion in Australien angefeuert – er schaute sich das Spiel in der Heimat an. Prinz William war zwar zum Finale eingeladen worden, doch lehnte wegen des kurzen Aufenthalts und der Langstreckenflüge ab. Er versuche laut BBC nämlich so wenig CO2 wie möglich zu verbrauchen.

