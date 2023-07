Diese Filmstars treffen bei "Schlag den Star" aufeinander

Endlich ist es wieder so weit: Am 19. August werden sich zwei Schauspielgrößen den Kampf bei Schlag den Star ansagen! Dabei müssen sie in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten. Moderiert wird das Ganze wie üblich von TV-Ikone Elton (52). Doch welche beiden Stars steigen dieses Mal in den Ring? In der neuen Folge von "Schlag den Star" trifft Uwe Ochsenknecht (67) auf Heiner Lauterbach (70)!

"Ihr wisst schon, dass der Heiner schon über 70 ist, oder? Ich meine nur, bei den sportlichen Geschichten, dass ihr da einen Defibrillator zur Stelle habt?", fragt der "Die wilden Kerle"-Star mit gespielter Sorge bei ProSieben nach. Das lässt sein Gegner wohl nicht auf sich sitzen! "Ich habe lange überlegt, worin Uwe richtig gut ist. Dann ist mir was eingefallen. Er ist schnell und gnadenlos. Schnell müde und gnadenlos langsam", stellt der "Willkommen bei den Hartmanns"-Darsteller klar.

In der vergangenen Ausgabe gab es bei "Schlag den Star" echte Frauenpower live im TV zu sehen! Rebecca Mir (31) und Nilam Farooq (33) lieferten sich dabei ein spannendes Match bis 2 Uhr morgens. Als Siegerin ging schließlich knapp die Schauspielerin hervor.

Getty Images Uwe Ochsenknecht, Schauspieler

Getty Images Heiner Lauterbach

ProSieben / Stephi Bruchner Nilam Farooq und Rebecca Mir bei "Schlag den Star"

