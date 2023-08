Bianca Censori twerkt für Kanye West im sehr knappen Outfit

Das war knapp! Seit über einem halben Jahr sollen Kanye West (46) und Bianca Censori nun verheiratet sein. Der Rapper und die Architektur-Designerin scheinen viel Spaß in ihrer Ehe zu haben. Das Paar verbrachte jetzt eine feuchtfröhliche Nacht in Italien mit Freunden. Die beiden zeigten sich ausgiebig ihre Liebe. Dabei lieferte die frisch gebackene Ehefrau ihrem Mann und ihren Freunden eine heiße Show. Allerdings ging das nahezu schief. Denn Bianca widerfuhr fast ein Outfit-Patzer!

Auf den italienischen Straßen präsentierte das Ehepaar seine Outfits. Kanye trug einen schwarzen Samtanzug, den er mit einer Diamanthalskette schmückte. Das Hemd unterm Blazer ließ der Rapper weg – sowie auch Socken und Schuhe. An seiner Seite tritt Bianca in einem durchsichtigen, nudefarbenen Catsuit auf. Dazu kombinierte sie weiße Stilettos und eine beigefarbene Mütze. Die Bilder zeigen, dass der Abend wohl heiß zuging, denn die beiden konnten die Finger nicht voneinander lassen. Bianca fing sogar an, auf ihrem Mann zu twerken. Dabei erlitt sie beinahe wegen ihres knappen Outfits eine Kleider-Panne.

Ob sie sich von ihrem Mann kleiden ließ oder selbst die Outfit-Wahl traf, ist unklar. Allerdings soll Kanye dafür bekannt sein, seine Partnerinnen bei der Kleiderwahl kontrollieren zu wollen. Seine Ex-Frau Kim Kardashian (42) soll sich abhängig von seinen Outfit-Angaben gemacht haben, sodass sie gar nicht mehr wusste, wie sie sich kleiden sollte, nachdem die beiden sich getrennt hatten.

Anzeige

APEX / MEGA Kanye West und seine Freundin Bianca Censori, Mai 2023

Anzeige

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de