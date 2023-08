Kanye West soll Kontrolle über seine Partnerinnen ausüben

Er braucht wohl die Entscheidungsmacht! Nach der Trennung von Kim Kardashian (42) hatte Kanye West (46) eine kurze Liaison mit Julia Fox (33). Mit seiner jetzigen Partnerin Bianca Censori ist der Rapper sogar seit Anfang des Jahres verheiratet sein. Alle drei haben etwas in ihrer Beziehung mit dem Künstler gemein: Kanyes bisherige Partnerinnen sollen sich von ihm haben kontrollieren lassen.

Julia Fox offenbart dem Interview-Magazin, er hätte ihr nach dem zweiten Date eine Hotelsuite voller neuer Klamotten geschenkt, mit der Bitte, ihre alten Anziehsachen loszuwerden – was sie letztendlich auch tat. Auch Kim gab nach ihrer Trennung zu, dass sie Schwierigkeiten habe, sich ohne die Hilfe ihres Ex-Mannes zu kleiden. Nun unterzog sich Kanyes neue Frau Bianca einer ähnlichen Umwandlung. Ihre zuvor brünetten Locken wurden zu einem platinblonden Kurzhaarschnitt. Genauso soll sich auch ihr Kleidungsstil verändert haben.

Kanye beharrt wohl so sehr auf seinen Kleidungsstil, dass er selbst im Sommer mehrere Lagen an Klamotten trägt. Die Konsequenz davon scheinen üble Gerüche zu sein. "Es stinkt gewaltig, sobald er die Schichten an Klamotten auszieht und er von Kopf bis Fuß schweißgebadet ist", beschwert sich ein Insider. Bianca soll besonders darunter leiden.

Getty Images Julia Fox und Kanye West, Januar 2022

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

APEX / MEGA Kanye West und seine Freundin Bianca Censori, Mai 2023

