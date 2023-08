Britney Spears zeigt sich nach Trennung halbnackt im Netz

Will sie ihrem Ex damit etwa eins auswischen? Nachdem es monatelang Gerüchte über eine Ehekrise gegeben hatte, gab Sam Asghari (29) vor wenigen Tagen bekannt, sich von Britney Spears (41) scheiden lassen zu wollen. Über die Gründe für das Ehe-Aus spricht die "Toxic"-Interpretin bislang nicht. Stattdessen geht die Musikerin mit freizügigen Pics im Netz in die Offensive: Britney rekelt sich halbnackt im Bett!

Auf Instagram veröffentlicht die 41-Jährige einen Clip von sich, der sie oben ohne zeigt. Lasziv schaut sie in die Kamera, während sie sich in den weißen Bettlaken rekelt. Hin und wieder huscht dabei auch ein Lächeln über ihr Gesicht. Zudem teilt Britney noch ein zweites Video – und auch in diesem geht es ziemlich heiß her: Ein Freund der Sängerin deutet an, ihr das Bein abzulecken. Möchte sie damit etwa ihren Noch-Ehemann Sam provozieren?

Schon in der Vergangenheit veröffentlichte die Blondine gerne mal sexy Aufnahmen von sich auf Social Media. Doch diese kamen eher weniger gut bei ihren Fans an. "Jemand muss sofort eingreifen, das ist kein normales Verhalten. Bitte sucht Hilfe für sie!", hieß es unter anderem in den Kommentarspalten zu einem freizügigen Bild auf Instagram. Wie ihre Follower die neuen Aufnahmen finden, ist unklar – Britney deaktivierte die Kommentarfunktion.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears mit einem Freund

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2023

