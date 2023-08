Ganz heimlich: Rihanna ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Süße Nachrichten rund um Rihanna (35). Im Februar gab die Sängerin mit einem atemberaubenden Auftritt während der Super Bowl-Halbzeitshow bekannt: Sie ist zum zweiten Mal schwanger. Der Weltstar und sein Partner A$AP Rocky begrüßten bereits im Mai des vergangenen Jahres ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt. Der Kleine trägt den außergewöhnlichen Namen RZA Athelston Mayers. Nun hat Rihannas Sohn ein Geschwisterchen bekommen.

Das verriet eine Quelle gegenüber Tmz. Bereits Anfang des Monats soll die "Hate That I Love You"-Interpretin ihr zweites Kind zur Welt gebracht haben: Am 3. August soll das Baby in Los Angeles geboren worden sein. Den Namen verriet der Insider allerdings nicht, fügte jedoch hinzu, dass er mit "R" beginnt – und dass Rihanna einen kleinen Jungen bekommen hat.

Erst vor einigen Wochen hatte die 35-Jährige ihre Fans mit ihrem riesigen Babybauch begeistert. Paparazzi hatten sie gemeinsam mit ihrem Sohn RZA auf dem Arm vor einem Lokal abgelichtet. Den schlafenden Einjährigen hatte sie dabei auf ihrer runden Babykugel ablegen können.

Thecelebrityfinder/MEGA Rihanna und A$AP Rocky, März 2023

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna, Milan Fashion Week 2022

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

