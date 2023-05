"Too Hot To Handle: Germany" bekommt wohl zweite Staffel!

Too Hot To Handle-Fans aufgepasst! Das Kuppelformat des Streaminganbieters Netflix wurde dieses Jahr in Deutschland adaptiert – und landete damit einen Riesenerfolg! Das Konzept der Show besteht darin, auf Sex und sonstige Intimitäten zu verzichten, um ein möglichst hohes Preisgeld zu gewinnen und mit etwas Glück jemand besonderes auf einer tiefgründigeren Ebene kennenzulernen. In der ersten Staffel ging es trotzdem heiß her. Nun gibt es wahrscheinlich eine Fortsetzung!

DWDL berichtet, dass die Realityshow ziemlich gut lief. Der Streamingriese veröffentlicht immer eine Auflistung der zehn meistgesehenen Formate inklusive die gesehenen Stunden. Das deutsche Pendant landete in der ersten Woche nach der Veröffentlichung weltweit auf Rang sieben mit mehr als 14 Millionen gesehenen Stunden. Die deutsche Vize-Präsidentin von Netflix verriet nun daraufhin: "Wenn etwas so ein großer Erfolg ist, gehen wir schon davon aus, dass wir es vielleicht nochmal machen."

Die Show war nicht nur für die Produzenten ein Volltreffer gewesen. Auch einige Kandidaten hatten tatsächlich ernsthafte Beziehungen aufbauen können. Für die größte Überraschung hatten Kevin Njie (27) und Emily Hüffer gesorgt. Die beiden hatten noch vor Ende der Ausstrahlung ein gemeinsames Baby bekommen und genießen aktuell ihr glückliches Familienleben.

Anzeige

Netflix Die "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidaten

Anzeige

Netflix Die "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatinnen

Anzeige

Getty Images Kevin Njie und Emely Hüffer mit ihrem Sohn Ocean, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de