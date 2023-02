Tochter findet Katie Price ohne ihre Beauty-OPs hübscher

Princess Tiaamii (15) steht voll und ganz auf Natürlichkeit! Ihre Mutter Katie Price (44) hingegen schwört auf die Hände der Beauty-Docs. Der Realitystar hatte sich mehrmals unters Messer gelegt: Die Britin ließ 16 Brust-OPs und mehrere Faceliftings über sich ergehen. Aus ihren Eingriffen macht das einstige Boxenluder allerdings kein Geheimnis. Wie ihr Nachwuchs zu dem Ganzen steht? Ihre Tochter hat eine ganz klare Meinung dazu!

In der Sendung "Katie Price's Mucky Mansion" ließ es sich das Duo bei einer Wellness-Behandlung gut gehen. Im Zuge dessen verriet die 44-Jährige, dass sie sich wohl weiteren Schönheitsoperationen unterziehen werde. Was Princess dazu sagt? "Es ist dein Körper und deine Entscheidung [...]. Aber ich denke, manche Menschen sind von Natur aus so hübsch, dass sie das gar nicht brauchen. Du warst von Natur aus hübsch."

Erst kürzlich schilderte die fünffache Mutter ihre Beweggründe und betonte, dass sie ihre Brüste nicht für ihre OnlyFans-Bilder vergrößern ließ. "Aber ich mache es für mich selbst, nicht für den Job", beteuerte Katie in der Sendung "Mark Dolan Tonight".

Instagram / katieprice Katie Price im Mai 2022

Instagram / katieprice Princess Tiaamii und ihre Mutter Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price, Influencerin

