Sarah Hyland und Wells Adams zelebrieren ersten Hochzeitstag

Sarah Hyland (32) und Wells Adams (39) sind noch immer so verliebt wie am ersten Tag! Seit vergangenem Jahr sind die beiden nun schon miteinander verheiratet. Seither machen die Schauspielerin und ihr Liebster immer wieder der ganzen Welt deutlich, wie viel sie doch einander bedeuten. Dabei darf an ihrem Hochzeitstag selbstverständlich auch keine Liebeserklärung fehlen – so süß gratulieren sich Sarah und Wells gegenseitig zu ihrem Liebesjubiläum!

"Ein Jahr Ehe mit dir war im Handumdrehen vorbei", beginnt die Modern Family-Darstellerin ihre Liebesbekundung auf Instagram. "Du bist mein Ehemann. Mein bester Freund. Mein rechtweisender Norden. Ich liebe dich mehr als Worte sagen können und wenn ich mit dir zusammen bin, ist jeder Tag der schönste Tag", schwärmt Sarah weiter. Dazu teilt sie ein Bild ihrer Hochzeit, auf dem sie beide glücklich in die Kamera grinsen und Wells seinen Ringfinger samt Ehering nach oben hält.

Doch auch der Ehemann der Beauty postet im Netz rührende Worte: "Alles Liebe zum Hochzeitstag an meine perfekte Ehefrau. Ich liebe dich mehr. Plus eins. Was auch immer du sagst." Auch Wells teilt dazu Aufnahmen seines großen Tages. Auf dem Startbild ist Sarah zu sehen, die eine Grimasse schneidet. Weitere Fotos zeigen hingegen wunderschöne Einblicke in ihre märchenhafte Hochzeit.

Instagram / wellsadams Sarah Hyland und Wells Adams im August 2023

Getty Images Wells Adams und Sarah Hyland bei den People's Choice Awards 2022

Getty Images Wells Adams und Sarah Hyland

