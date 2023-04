Sarah Hyland schwärmt von ihrem Eheleben mit Wells Adams

Sie genießt ihr neues Leben in vollen Zügen! Im Sommer 2022 stand für Sarah Hyland (32) und Wells Adams (38) der wohl schönste Tag an: Sie gaben sich vor ihren Freunden und der Familie das Jawort. Seitdem könnten die beiden wohl kaum verliebter ineinander sein – und das macht die Schauspielerin nun einmal mehr deutlich: Sarah ist in ihrer Ehe mit Wells glücklicher denn je!

Wie Just Jared berichtet, schwebt die 32-Jährige nach wie vor auf Wolke sieben. Denn ganz offensichtlich tut ihr das Eheleben richtig gut. "Es ist großartig. Es ist, als hätte sich nichts verändert – aber im besten Sinne. Ich habe nur mehr Diamanten an meinem Finger", verrät die Modern Family-Darstellerin überglücklich beim NBCUniversal Emmys Kick-Off Luncheon.

Doch wie sieht es mit weiteren Steps in ihrer Beziehung aus – ist bereits Nachwuchs geplant? Ganz offensichtlich wollen sich die zwei da nicht stressen. "Wir sehen das beide so: 'Konzentrieren wir uns einfach auf unsere Karrieren und dann sehen wir, was passiert'", erzählte Wells erst kürzlich in einem Interview gegenüber Us Weekly.

Getty Images Sarah Hyland, Schauspielerin

Instagram / sarahhyland Wells Adams und Sarah Hyland im April 2023

Getty Images Wells Adams im August 2022

