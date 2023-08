Schwangerschaftsendspurt: Fata Hasanović kann nicht mehr!

Fata Hasanović (28) kann die Geburt wohl kaum noch erwarten! Anfang des Jahres hatte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin bekannt gegeben, dass sie und ihr Partner Izi ihr erstes Kind erwarten. Aktuell dauert es auch gar nicht mehr lange, bis die Beauty ihr Baby endlich in den Armen halten darf. Offenbar wird es auch Zeit, denn Fata gibt zu, dass sie mit ihren Kräften allmählich am Ende ist!

"Ich bin einfach durch, ich hatte so eine schlimme Nacht", berichtet die werdende Mama ihren Fans erschöpft in ihrer Instagram-Story. Ihr sei nämlich übel gewesen und die Schwangerschaft scheint ihr allmählich ganz schön zu schaffen zu machen. "Ich bin echt ein wenig am Ende meiner Kräfte" , erzählt Fata offen.

Auch wenn die 28-Jährige generell auf eine schöne Schwangerschaft zurückblicke, so seien die vergangenen Tage doch ziemlich fordernd gewesen. "Ich merke: Ich bin etwas kraftlos, will einfach nur schlafen und Kräfte sammeln", bemerkte sie. Doch bald hat Fata es geschafft, denn ihr kleines Wunder könnte nun jeden Moment auf die Welt kommen.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im Mai 2023

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im August 2023

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und Izi, 2023

