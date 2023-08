Besucht Prinz Harry nach den Invictus Games König Charles?

Will König Charles III. (74) das Kriegsbeil mit seinem Sohn Prinz Harry (38) ein für alle Mal begraben? 2020 hatten der Rotschopf und seine Frau Meghan (42) ihre royalen Pflichten niedergelegt und waren in die USA ausgewandert. Seitdem das Aussteiger-Paar immer wieder öffentlich gegen das britische Königshaus schoss, herrscht zwischen dem Vater-Sohn-Duo Eiszeit. Doch nun wünscht sich Charles anscheinend eine Versöhnung mit Harry – und die Aussprache soll schon in wenigen Wochen stattfinden.

Das verrät ein Insider gegenüber Daily Mail. Offenbar möchte der 74-Jährige, dass sein jüngster Sohn am 17. September – nach den Düsseldorfer Invictus Games – für ein "Friedensgespräch" nach London fliegt. Obwohl Meghan ihren Gatten zu seiner selbst gegründeten Sportveranstaltung begleitet, sei es laut dem Tippgeber "höchst unwahrscheinlich", dass sie an der Aussprache zwischen Harry und Charles teilnehmen werde.

Erst vor wenigen Tagen behauptete eine Quelle gegenüber OK!, dass der britische Monarch seinem Sohn bei dem Treffen verdeutlichen möchte, "dass in Zukunft absolut keine privaten Familienangelegenheiten in der Öffentlichkeit besprochen werden". Er sei durch Harrys Äußerungen über die königliche Familie "sehr verletzt" worden.

Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London, April 2018

Getty Images König Charles und Prinz Harry im September 2014

