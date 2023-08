Doppeltes Babyglück: A$AP Rocky strahlt übers ganze Gesicht

So sieht echte Vaterfreude aus! Der Rapper A$AP Rocky (34) und die Sängerin Rihanna (35) freuen sich über Familienzuwachs: Vor Kurzem war bekannt geworden, dass ihr zweiter Sohn das Licht der Welt erblickt hat. Während die frischgebackene Zweifachmama seitdem noch ein wenig ihre Privatsphäre genießt, zeigt sich ihr Baby-Daddy nun öffentlich: Paparazzi erwischten A$AP in seinem Auto, wo er übers ganze Gesicht strahlte!

Auf Fotos, die The US Sun vorliegen, sieht man den Zweifachpapa in seinem gelben Wagen durch Los Angeles cruisen. Anstatt sich über die ihm auflauernden Fotografen zu ärgern, grinst der Musiker über beide Ohren und blickt strahlend in die Kamera. Es ist anzunehmen, dass die Geburt des zweiten Wonneproppens, die bereits Anfang des Monats erfolgt sein soll, der ausschlaggebende Grund für A$APs gute Laune ist.

Ihre zweite Schwangerschaft hatte Rihanna im Februar im Rahmen der Superbowl-Halbzeitshow publik gemacht. Während einer fulminanten Performance hatte die Sängerin ihre Babykugel präsentiert und damit verkündet, dass ihr kleiner Sohn RZA schon bald ein großer Bruder sein würde. Der Name des zweiten Babys ist bislang noch ein Geheimnis.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei der Met Gala 2023

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Fashion Week in Mailand 2022

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei der Met Gala 2021

