Fan-Liebling: Verließ Henry Cavill deshalb “The Witcher”?

Woran lag es wirklich? Die Serie The Witcher erfreut sich auf dem Streamingdienst Netflix großer Beliebtheit. Dies ist unter anderem auch Fan-Favorit Henry Cavill (40) zu verdanken. Der Schauspieler hatte in der Fantasy-Show die Hauptrolle des Hexers Geralt von Riva verkörpert. Letztes Jahr verkündete er jedoch überraschend seinen Ausstieg aus der Sendung. Obwohl Henry bisher keine Gründe für seinen Exit nannte, hat der "The Witcher"-Regisseur Marc Jobst einige Vermutungen.

Marc vermutete gegenüber Screen Rant, dass der Ausstieg des Schauspielers daran liegen könnte, dass die Serie sehr aufwendig sei und der Superman-Darsteller sich sehr für die Show eingesetzt hatte: "Henry macht jeden einzelnen seiner Stunts selbst [...]. Wenn man eine Nahaufnahme von einer Hand macht, die ein Schwert greift, muss es seine sein." Normalerweise nehme man für solche Szenen ein Stuntdouble und der Schauspieler filme währenddessen eine andere Szene.

Trotz seines Ausstieges hat der Regisseur nur gute Worte für den Hollywoodstar übrig: "Du arbeitest in erster Linie mit einem unglaublichen Athleten zusammen, der stundenlang trainiert, bevor und nachdem er zwölf Stunden gedreht hat, und dem die Arbeit, die er macht, unglaublich am Herzen liegt. [...] Dieser Fokus, den er hat, ist ein Geschenk, mit dem man arbeiten kann, weil es jeden dazu bringt, zu sagen: 'Gut ist nicht gut genug. Es muss fantastisch sein.'"

Anzeige

Getty Images Henry Cavill, "The Witcher"-Star

Anzeige

Netflix Henry Cavill als Geralt von Riva in der dritten Staffel "The Witcher"

Anzeige

SIPA PRESS Henry Cavill bei der Premiere von "Mission Impossible: Fallout" in Paris 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de