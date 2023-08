Internet dreht durch: Kesha promotet nackt ihr neues Album!

Da möchte jemand zurück in die Charts! Die Sängerin Kesha (36) war vor einigen Jahren mit dem Hit "TikTok" in den Musikolymp aufgestiegen. Daraufhin hatte die Powerfrau mit zahlreichen Dance-Tracks von sich reden gemacht. Nun möchte die Blondine endlich wieder Chart-Luft schnuppern und steht mit einem neuen Album in den Startlöchern. Um dieses zu promoten, posiert Kesha splitterfasernackt auf Social Media!

Auf Instagram teilt die Beauty ein Foto, das sie nackt in einem Bergbach zeigt. Die Sängerin trägt darauf nicht mal einen Bikini und bedeckt ihren Busen lediglich mit einer Hand und dem Cover ihres neuen Albums, das nachträglich auf das Bild gelegt wurde. Den Post kommentiert Kesha mit den Worten: "Alles was ich trage, ist mein Album." Fans zeigen sich begeistert von dem freizügigen Foto der Musikerin.

Auch privat gibt es bei Kesha derzeit einiges zu berichten. Vor wenigen Monaten waren Dating-Gerüchte um sie und den Filmproduzenten Riccardo Maddalossa aufgekommen. Nachdem die beiden knutschend gesichtet worden waren, war die Katze aus dem Sack! Mit privaten Informationen hält sich die US-Amerikanerin allerdings lieber bedeckt.

Getty Images Kesha im März 2023

Getty Images Kesha, Sängerin

Getty Images Kesha bei einem Auftritt im Jahr 2020

