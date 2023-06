Nach Knutschfotos: Kesha will ihre Beziehung privat halten

Kesha (36) will ihre Liebe wohl ganz für sich allein haben. Die Sängerin hatte Mitte März publik gemacht, dass sie mit einem neuen Mann durchs Leben geht. Dieser ist von Beruf Filmproduzent und hört auf den Namen Riccardo Maddalossa. Vergangenen Monat wurden die beiden knutschend zusammen abgelichtet. Doch nun stellt die Musikerin klar: Sie will ihre Partnerschaft aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Im Interview mit Self gab die 36-Jährige Einblicke in ihr Privatleben. "Ich wollte die Beziehung nicht wirklich erwähnen, weil ich denke, dass es die Entscheidung eines jeden ist, eine Familie zu gründen, und Familie kann für jeden so viele verschiedene Dinge bedeuten", erklärte sie und führte weiter aus: "Meine Familie sind im Moment die Leute, mit denen ich Zeit verbringe, und meine eigentliche Familie, aber auch meine Band, meine Freunde und meine Katzen."

Doch wie sieht es in Sachen Familienplanung sonst bei Kesha aus? 2022 hatte sie sich entschieden, Eizellen entnehmen und diese einfrieren zu lassen. Eine Immunschwäche hatte allerdings zur Folge gehabt, dass die Kalifornierin daraufhin im Krankenhaus gelandet war: "Ich wäre im Januar fast gestorben. Ich fühle mich endlich wieder gesund, aber es hat ein paar Monate gedauert. Es war schrecklich."

