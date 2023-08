Nach Anschuldigungen: Lizzo wurde erstmals wieder gesichtet

Wie fühlt sich Lizzo (35)? Die Sängerin macht aktuell wohl keine leichte Zeit durch. Neun ehemalige Background-Tänzerinnen werfen ihr nämlich unter anderem sexuelle Belästigung, Fatshaming und Machtmissbrauch vor und gingen damit sogar vor Gericht. Unterstützung bekommt sie unter anderem von dem Weltstar Beyoncé (41): Sie machte Lizzo bei einem Konzert nämlich ganz spontan eine Liebeserklärung. Nun wurde die Musikerin erstmals wieder gesichtet.

Die Fotografen, die Lizzo erwischten, fragten sie laut Tmz, wie es ihr angesichts der Klage ergangen ist. Die "Truth Hurts"-Sängerin antwortete, dass es ihr gut geht. Sie lächelte, als sie in ein Aufnahmestudio in Hollywood schlenderte. Ihre Nachricht ist klar: Neue Musik ist bereits in Arbeit – trotz der schwerwiegenden Anklage. Weiter äußert sich Lizzo nicht zu den Anschuldigungen.

Zuvor hatte sie die Klage in einer Erklärung als "sensationslüsternde Geschichten" abgetan. Lizzo hatte außerdem erklärt, dass die Tage nach der Klage "unheimlich schwierig und überwältigend enttäuschend" waren. Inzwischen scheint die Musikerin sich wohl wieder etwas gefangen zu haben...

Anzeige

Getty Images Lizzo, Juli 2023

Anzeige

Getty Images Lizzo, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lizzo, Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de