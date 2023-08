Sam Asghari nach Trennung erstmals ohne Ehering gesichtet

Sam Asghari (29) hat das Zeichen seiner Liebe zu Britney Spears (41) endgültig abgelegt. Der Schauspieler und die Sängerin waren rund sechs Jahre ein Paar, eins davon verheiratet. Doch im April wurde Sam zum ersten Mal ohne seinen Ehering gesehen. Er gab an, ihn wegen Dreharbeiten für einen Film nicht zu tragen. War da vielleicht schon mehr dran? Vor wenigen Tagen veröffentlichten die Eheleute ein Statement, dass sie sich scheiden lassen wollen. Nun ist Sam zum ersten Mal seitdem gesehen worden – ohne Ring.

Paparazzi-Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen den Fitnesstrainer bei einem Spaziergang mit seinem Hund. Den Dobermann namens Porsha, den er an der Leine führt, hatte er 2021 Britney geschenkt – das wohl letzte Zeichen, das Sam in Erinnerung an seine Ex bei sich trägt. Denn von einem Ehering fehlt bei einem Blick auf seine Hände jede Spur.

Britney war bereits in der vergangenen Woche ohne das Schmuckstück an ihrem Finger gesichtet worden. Fotografen lichteten die "Toxic"-Interpretin beim Autofahren in Los Angeles ab. Durch die Windschutzscheibe war kein Ring erkennbar. Auf Instagram schrieb sie später: "Sechs Jahre sind eine lange Zeit, um mit jemand zusammen zu sein, also ich bin ein wenig schockiert – aber ich bin nicht hier, um zu erklären, warum, weil es ehrlich gesagt niemanden etwas angeht."

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari während eines Events

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Getty Images Britney Spears, Sängerin

