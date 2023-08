Wird es ein "Suits"-Reboot mit Herzogin Meghan geben?

Er redet Klartext! Die Anwaltsserie Suits erfreute sich bei Fans in Deutschland seit 2013 großer Beliebtheit. Bis 2019 flimmerte sie mit insgesamt neun Staffeln regelmäßig über die Bildschirme. Nachdem acht Staffeln danach wieder auf Netflix verfügbar waren, erreichte die Show mit Herzogin Meghan (42) in der Rolle der Rachel Zane innerhalb einer Woche einen Streaming-Rekord. Seitdem wird gemunkelt, dass die Sendung eine zehnte Staffel bekommen könnte. Anlässlich ihres erneuten Erfolgs sprach "Suits"-Schöpfer Aaron Korsh über die Zukunft der Serie.

"Lasst mich direkt klarstellen, dass kein "Suits"-Reboot oder Ähnliches in Arbeit ist", schrieb der Fernsehproduzent auf X. Vorstellen könne er sich einen Wiederbelebungsversuch der Serie nur unter bestimmten Bedingungen: "Der Streik müsste beendet werden, irgendein Sender oder Streamingdienst müsste sich melden und dann müssten wir es noch kollektiv wollen. Das ist keine Kleinigkeit..." Fragwürdig sei auch, ob die Frau von Prinz Harry (38), die der Serie bereits nach der siebten Staffel den Rücken kehrte, wieder mit an Bord wäre.

Obwohl die Neuigkeit viele Fans enttäuscht hatte, zeigten sich einige wenige auch erleichtert. So schrieb ein "Suits"-Zuschauer in den sozialen Medien: "Ich persönlich fände es besser, wenn es kein Reboot oder Ähnliches geben würde. Die Show hat geendet, als es an der Zeit für sie war und ich bin sehr zufrieden damit. [...] "Suits" war wundervoll und hat alles perfekt zu Ende gebracht."

Getty Images Aaron Korsh, "Suits"-Schöpfer

Getty Images Patrick J. Adams und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan mit ihren "Suits"-Kollegen 2016 auf einer Pressekonferenz

