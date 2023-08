Achtung, Spoiler: Er erobert das Herz der Bachelorette!

Eine lange Liebesreise geht zu Ende! In diesem Jahr sucht Influencerin Jennifer Saro bei Die Bachelorette ihre große Liebe. Zu den Dream-Dates nimmt die Beauty in der aktuellen Folge die Kandidaten Fynn (26), Adrian (27) und Jesaia mit. Doch Trash-TV-Liebhaber können ab sofort schon das große Finale vorab auf RTL+ schauen – und er gewinnt das große Finale von "Die Bachelorette"!

+++Achtung, Spoiler!+++

In der letzten Nacht der Rosen hat Jenny die Qual der Wahl zwischen Fynn und Adrian. Doch letztendlich schlägt ihr Herz nur für einen Kandiaten. "Ich habe mich gefragt, ob deine Gefühle für mich echt sind. Und ich sage ehrlich, ich habe Angst bekommen. Aber mit deiner offenen und ehrlichen Art, hast du mir Stück für Stück meine Zweifel genommen", eröffnet sie dem 26-Jährigen ihre Gefühle. Im Laufe der Zeit habe sie gemerkt, dass Fynn genau der richtige Mann an ihrer Seite ist, weshalb sie ihm die letzte Rose gibt.

Bei Adrian ist hingegen nicht der Funke übergesprungen. In ihrer emotionalen Ansprache an den Fitnessfan muss sie ziemlich oft um Worte ringen. "Ich brauche einen Mann, dem ich blind vertrauen kann und der mir Sicherheit gibt. [...] Aber ich kann dir die letzte Rose nicht geben, weil die Gefühle nicht ausreichen", erklärt sie dem 27-Jährigen. Sichtlich niedergeschlagen und mit Tränen im Augen tritt er den Weg zur Limousine an.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, "Die Bachelorette" 2023

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro bei "Die Bachelorette" 2023

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

RTL Jennifer Saro bei "Die Bachelorette", 2023

