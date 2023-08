Dreamdates: Sie sind die letzten Bachelorette-Kandidaten

Sie sind die drei Top-Favoriten von Jennifer Saro! In der diesjährigen Die Bachelorette-Staffel sucht die hübsche Content Creatorin die große Liebe. Nachdem Kandidat Gianluca das beliebte Datingformat freiwillig verlässt, sortiert die Mama eines kleinen Sohnes in der vergangenen Folge noch einmal radikal aus – und zwar aus einem bestimmten Grund: Die Dreamdates stehen an! Welche Single-Männer die Chance bekommen werden, Jennys Herz im Sturm zu erobern, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

