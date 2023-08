Dreamdate mit Adrian: Bachelorette Jenny entwickelt Gefühle

Die beiden kommen sich immer näher! Die aktuelle Staffel von Die Bachelorette neigt sich langsam dem Ende zu. Noch drei Kandidaten sind im Rennen um die letzte Rose von Jennifer Saro: Adrian Alian (27), Fynn Lukas Kunz (26) und Jesaia. Bei den Dreamdates will die Influencerin nun ihre Beziehungen zu den Boys vertiefen. Und tatsächlich entwickelt sich bei Jenny immer mehr!

Nach ihrem Einzeldate mit Jesaia ist Adrian an der Reihe. Sie verbringen einen romantischen Tag in Singapur und machen eine kleine Weltreise samt indischer Hochzeit und Beten zu chinesischen Göttern. Dabei kommen sie sich immer näher und Jenny gibt sogar zu: "Ich habe nicht mehr dieses Bauchkribbeln und Knistern, sondern es hat sich irgendwie weiter entwickelt. Es ist so eine Vertrautheit. Das ist ein gutes Gefühl." Auch Adrian fühlt sich immer sicherer in der Gegenwart der Bachelorette. "Jenny gibt mir schon so eine Sicherheit, wo ich sage: 'Okay, sie könnte es echt sein'", gesteht der Bürokaufmann.

Am Ende springt Adrian dann auch endlich über seinen Schatten und küsst Jenny, nachdem sie die ganze Zeit darauf gewartet hat. Danach ist sie total begeistert: "Der Kuss war auch sehr vertraut, auch als hätte man das schon hundertmal gemacht." Auch der 27-Jährige gibt später im Einzelinterview zu, dass es sich sehr gut angefühlt habe.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

Die Bachelorette, RTL Bachelorette Jennifer Saro und Adrian beim Dreamdate

Die Bachelorette, RTL Adrian und Bachelorette Jenny beim Dreamdate

Die Bachelorette, RTL Jennifer und Adrian nach ihrem Bachelorette-Dreamdate

