Trotz "Luft raus": Darum bekam Adrian Rose von Bachelorette

Jennifer Saro erklärt ihre Entscheidung. In der aktuellen Die Bachelorette-Staffel sucht die Content Creatorin die große Liebe – und findet unter anderem an Adrian Alian (27) Gefallen. Zwischen den beiden kriselte es aber immer wieder heftig. Dennoch bekam der Aachener auch in der vergangenen Folge eine Rose und darf somit auf ein Dreamdate mit der Beauty gehen. Doch warum entschied sich Jenny erneut für Adrian? Das verrät sie jetzt im Promiflash-Interview!

Gegenüber Promiflash macht die Mama eines kleinen Sohnes klar, dass es nach ihrem ersten Einzeldate mit Adrian "eine Connection" gab, die sie bei weiteren Treffen vertiefen konnten. "Das kann man ja nicht einfach leugnen und auch nicht einfach abschalten. In diesem Moment war es für mich die richtige Entscheidung", betont die Rosenverteilerin dabei. Jenny wollte sich nicht "im Nachhinein fragen müssen 'was wäre wenn?'".

Dass sich Jenny erneut für den 27-Jährigen entschied, scheint auch die Fans der beliebten Datingshow zu irritieren. "Wow! Adrian und Jenny führen eine toxische Beziehung – ohne eine Beziehung zu haben", ist nur einer der wenigen Kommentare auf X.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

