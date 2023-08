Gerda Lewis und Jannik Kontalis heizen Liebesgerüchte an!

Gerda Lewis (30) und Jannik Kontalis heizen die Gerüchteküche mächtig an! Noch vor ein paar Wochen hatten sich die ehemalige Bachelorette und der Influencer online gezofft – die Kölnerin hatte sich offenbar in die Trennung des Beaus von Yeliz Koc (29) eingemischt, der wiederum behauptet hatte, die Brünette habe ihre Follower gekauft. Doch anschließend gab es immer wieder Spekulationen, die zwei würden anbandeln. Jetzt verdichten sich diese: Gerda und Jannik vermissen einander nämlich offensichtlich...

In ihrer Instagram-Story teilte die 30-Jährige zuletzt Eindrücke ihrer Reise nach Paris. Am Abend veröffentlichte sie von dort ein Foto des Eiffelturms und schrieb dazu: "Ich wünschte, du wärst hier!" Zeitgleich war Jannik in Berlin – und schrieb zu einem Foto der nächtlichen Hauptstadt die gleichen Zeilen! Sowohl Gerda als auch der Make Love, Fake Love-Sieger versahen ihre Worte mit einem Unendlichkeitszeichen.

Ob die beiden ihre Romanze wohl bald öffentlich machen? Auf TikTok hatte Jannik zuletzt zumindest immer wieder angedeutet, frisch verliebt zu sein – und seine Fans sind sicher, dass es sich bei seiner Herzdame um Gerda handelt: "Gerda hatte ja letztens bestätigt, dass sie verliebt ist!"

ActionPress Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Januar 2023

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

