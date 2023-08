Jenny kann bei Bachelorette-Date mit Fynn nicht abschalten

Jennifer Saro ist im Gefühlschaos! Die Influencerin sucht gerade bei Die Bachelorette nach der großen Liebe. Nach den Dreamdates mit den verbliebenen Kandidaten Adrian Alian (27) und Jesaia ist nun Fynn Lukas Kunz (26) an der Reihe und die beiden verbringen einen romantischen Tag miteinander. Doch nach den Einzeldates mit Adrian und Jesaia fällt es Jennifer schwer, sich auf Fynn einzulassen...

Mit dem Lüneburger macht die Bachelorette eine schöne Bootsfahrt – doch immer wieder wandern ihre Gedanken zu den anderen beiden Kandidaten. "Das Kribbeln war heute nicht so da. Aber ich glaube, das ist auch, weil ich einfach nicht so frei war, wie ich es vorher war", gibt Jenny später im Einzelinterview zu. Sie vergleiche ständig ihre Gefühle zu Adrian und Jesaia und sei nicht unvoreingenommen in das Date mit Fynn gegangen: "Ich habe immer wieder versucht, das abzulegen und abzuschalten, aber es kam immer wieder hoch."

Nach dem Tag zu zweit und einer gemeinsamen Nacht ist Jennifer jedoch beruhigter. "Je mehr Zeit ich mit Fynn verbracht habe, desto mehr habe ich alles andere dann ausblenden können und ich war dann einfach nur noch in dem Moment", erklärt sie. Und auch für den Love Island-Star, der von Jennys Gefühlschaos nicht so viel mitbekommen hatte, war es ein gelungenes Date: "Das war schon von Anfang bis Ende perfekt. Es hätte nicht besser sein können."

Alle Infos zu "Die Bachelorette" bei RTL+.

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz beim Dreamdate

Die Bachelorette, RTL Adrian und Bachelorette Jenny beim Dreamdate

Die Bachelorette, RTL Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro am nächsten Morgen

