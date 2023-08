Nach Britney-Trennung: Sam Asghari wohnt in Luxus-Hochhaus

Er scheint es sich nun so richtig gut gehen zu lassen. Erst im vergangenen Jahr gaben sich Britney Spears (41) und Sam Asghari (29) bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Doch jetzt ist alles vorbei: Das Model hat die Scheidung von der Sängerin eingereicht. Der Grund für das Ehe-Aus sollen unüberbrückbare Differenzen sein. Angeblich spricht das Ex-Paar nicht mal mehr miteinander. Sam hat außerdem bereits eine neue Bleibe gefunden.

Sam hat nach der Trennung von der Pop-Prinzessin eine neue protzige Wohnung gefunden, wie eine Quelle Page Six verriet. Das Model ist wohl in das teure Ten Thousand Gebäude in Los Angeles eingezogen – an der Grenze zwischen Beverly Hills und Century City. Mit seinen Nachbarn scheint er sich bereits blendend zu verstehen. "Er hat sich mit den Bewohnern angefreundet und ist viel mit seiner Schwester zusammen gewesen", erklärte der Insider weiter.

Das 283 Einheiten umfassende, 40-stöckige Gebäude, in dem die Mieten zwischen 10.000 und 65.000 US-Dollar pro Monat liegen, bietet Annehmlichkeiten wie eine Bar für die Happy Hour, einen 1 Hektar großen Privatpark, einen Pool mit Blick auf den Pazifik und Ärzte auf Abruf. Demi Lovato (31) und der berühmt-berüchtigte Anwalt Michael Avenatti haben Berichten zufolge das Anwesen bereits ihr Zuhause genannt.

Sam Asghari, Juli 2018

Britney Spears und Sam Asghari, September 2019

Sam Asghari, Model

