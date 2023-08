Neu bei "Alles was zählt": Sila Sahin hat nun enormes Pensum

Sie wuppt das alles mit Bravour! Sila Sahin (37) war von 2009 bis 2014 als Ayla Höfer fester Bestandteil der beliebten TV-Serie GZSZ. Vor Kurzem wurde dann bekannt, dass die Schauspielerin bald wieder für ein tägliches Abendformat von RTL vor der Kamera stehen wird. Die zweifache Mutter ist jetzt Darstellerin bei Alles was zählt. Und dafür muss Sila nun so einiges auf sich nehmen...

Im Gespräch mit Bild gibt die 37-Jährige einen kleinen Einblick in ihren neuen Alltag. "Es ist natürlich ein enormes Pensum. Ich bin immer von Montagabend bis freitags in Köln. Am Freitag nach dem Dreh reise ich dann direkt zurück nach Österreich. Ich bin dann Freitag, Samstag, Sonntag und Montag zu Hause", verrät die TV-Beauty. Neben ihrer Mutter unterstütze sie vor allem ihr Mann Samuel Radlinger (30) sehr.

"Mein Mann macht viel mit den Kids, spielt Fußball, geht mit ihnen schwimmen, lauter wilde Sachen", erzählt Sila weiter und fügt hinzu: "Sonst war er immer die Wochenenden wegen der Auswärtsspiele weg. Jetzt hat er mal mehr Zeit mit den Kindern, was ja auch superschön für alle ist."

Instagram / diesilasahin Sila und Samuel Sahin-Radlinger mit ihren Söhnen Elija und Noah

Getty Images Sila Sahin im Oktober 2021

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger, Mai 2022 in Italien

