So süß gratuliert Gisele Bündchen Toms Sohn zum 16. Bday!

Sie ist Mama mit Herzblut! Im vergangenen Oktober war bekannt geworden, dass Gisele Bündchen (43) und Tom Brady (46) sich getrennt haben. Rund dreizehn Jahre waren das brasilianische Model und der einstige NFL-Star gemeinsam durchs Leben gegangen und hatten in dieser Zeit ihre beiden Kids Vivian Lake (10) und Benjamin (13) bekommen. Mit seiner Ex Bridget Moynahan (52) hat er zudem seinen Sohn Jack – und dem gratuliert Gisele nun auf besondere Weise zum 16. Geburtstag!

Am Dienstag teilt die 43-Jährige auf Instagram einige süße Fotos mit Jack zu Ehren seines 16. Geburtstags. Auf einem der Schnappschüsse ist zu sehen, wie Gisele ihren Stiefsohn als Baby im Arm hält. Ein zweiter zeigt, wie groß der 16. Jährige inzwischen geworden ist – und größer als seine Stiefmama ist er auf alle Fälle! "Alles Gute zum Geburtstag, Jack! Ich erinnere mich, als du nur eine kleine Erdnuss warst und jetzt bist du über mich hinweg", schreibt sie und fügt hinzu: "Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben und werde immer für dich da sein, egal was passiert! Liebe dich so sehr!"

Papa Tom widmet seinem Sohn ebenfalls einen rührenden Post im Netz. "16 Jahre mit dem süßesten, nettesten, liebevollsten Sohn, Bruder, Freund und Teamkollegen, den sich Eltern nur wünschen können." Neben den lieben Worten sticht aber vor allem ein Selfie mit Jack heraus – denn den Fans fällt auf, dass die beiden sich total ähnlich sehen.

Instagram / tombrady Gisele Bündchen und ihr Stiefsohn Jack als Baby

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Stiefsohn Jack

Instagram / tombrady Tom Brady (r.) und sein Sohn Jack

