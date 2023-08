Welcher Bachelorette-Kandidat ist Favorit von Jennys Mama?

Was sagt ihre Mama? Noch drei Kandidaten sind bei der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette übrig: Fynn Lukas Kunz (26), Adrian Alian (27) und Jesaia. Nach den Dreamdates steht den Männern nun eine andere wichtige Sache bevor: Sie lernen Jennifer Saros Mutter kennen! Nach und nach unterhält sie sich mit den Kandidaten. Doch hat ihre Mama Sabine eigentlich auch einen Liebling?

Zuerst ist Fynn an der Reihe und darf mit der Mutter der Bachelorette reden. Danach ist Jesaia dran – doch Sabine hat eine Kleinigkeit an ihm auszusetzen. "Ich finde, er ist halt noch zu jung. Er hat zwar schon ein Alter und studiert noch, aber da weiß man nicht, wo die Reise hingeht", gibt sie zu. Auch Adrian findet sie noch nicht reif genug: "Hört sich jetzt auch blöd an, aber ich glaube, der Adrian muss noch einige Erfahrungen in seinem Leben machen." Als die Männer weg sind, fragt Jenny dann ihre Mutter, ob sie einen Favoriten habe. "Ja, den Fynn!", erklärt sie daraufhin strahlend. Adrian glaubt sie hingegen, sei Jennys persönlicher Favorit.

Dennoch betont Sabine, dass alle drei Männer sehr sympathisch waren und in der Familie herzlich willkommen wären. Und auch Jenny ist nach dem Treffen der Kandidaten mit ihrer Mutter total glücklich: "Ich bin gerade sehr happy, es hätte nicht besser laufen können", strahlt die Influencerin.

Die Bachelorette, RTL Jesaia, Jennifer Saro und ihre Mutter bei "Die Bachelorette"

Die Bachelorette, RTL Fynn Lukas Kunz, Jennifer Saro und ihre Mutter bei "Die Bachelorette"

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro mit ihrer Mutter

