Das mag TV-Star Mareike Schneider an Schwangerschaft nicht

Mareike Schneider (36) spricht über die Schattenseiten der Schwangerschaft. Die einstige The Biggest Loser-Moderatorin erwartet derzeit ihr erstes Kind. Im Dezember soll es so weit sein! Davon lässt die Influencerin sich aber nicht bremsen, treibt weiter fleißig Sport und teilt Fitness-Content mit ihren Fans. Auch Einblicke in die Schwangerschaft liefert sie regelmäßig. Gegenüber Promiflash gibt Mareike nun zu, was sie am Schwangersein stört.

"Jede Schwangerschaft ist eigentlich ein Wunder und das Ganze in sich zu spüren, ist verrückt und wahnsinnig cool. Allerdings freue ich mich auch darauf, irgendwann meinen Körper zurückzubekommen", gibt die Unternehmerin im Promiflash-Interview ehrlich zu. "Unser Baby ist ein absolutes Wunschkind und wir freuen uns wahnsinnig auf den Nachwuchs, aber dieses 'schwanger zu sein ist die schönste Zeit ever' habe ich nicht", führt Mareike weiter aus.

Das liege vor allem daran, dass die Fitnessstudiobesitzerin sich nach wie vor total in ihre Jobs reinhängt. "Ich würde die Schwangerschaft wirklich gerne mehr zelebrieren und in den Mittelpunkt stellen, aber mir geht es wie den meisten Frauen – es gibt viel zu tun. Als Selbstständige mit viel Verantwortung auch über Mitarbeiter muss ich funktionieren", führt Mareike weiter aus.

Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider mit Babybauch

Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider im April 2023

Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider mit Babybauch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de