Wird schwangere Mareike Schneider nun ihren Content ändern?

Was wird sich verändern? Mareike Schneider startete vor einigen Jahren als Trainerin bei The Biggest Loser durchgestartet und verhalf dort so einigen Kandidaten zu einem neuen Lifestyle. Mittlerweile ist sie als Fitness-Influencerin aktiv und versorgt ihre Fans regelmäßig mit Sporttipps und Tricks im Netz. Nun erwartet die Beauty ihr erstes Kind. Gegenüber Promiflash verrät Mareike jetzt, ob sich ihre Schwangerschaft auf ihren Content auswirken wird!

"Sportlich bin ich nach wie vor sehr aktiv. Natürlich mit den angebrachten Einschränkungen [...]. Ich habe auch vor, bis zur Geburt sportlich aktiv zu bleiben", erklärt die TV-Bekanntheit im Interview mit Promiflash. Sie könne sich auch vorstellen, ein Work-out für baldige Mamas zu kreieren: "Ich möchte gerne zeigen, dass man auch als schwangere Frau noch sehr aktiv sein kann und sollte. Mein Content wird jetzt halt auch das Thema 'Mama-Werden' beinhalten."

Auch nach der Geburt werde sie sich nicht lange zurückziehen: "Eine echte Mama-Auszeit möchte ich mir nämlich gar nicht nehmen. Ich liebe meinen Beruf." Wie Mareike im Gespräch mit Promiflash betont, könne sie es kaum abwarten, ihr Kind in den Armen zu halten: "Ich freue mich darauf, Mutter zu sein und will meinem Kind ein gutes Vorbild sein, dazu gehört es auch, das zu tun, was einen erfüllt und sich gesunden Belastungen zu stellen."

Instagram / mareike_s Mareike Schneider mit Babybauch

Instagram / https://www.instagram.com/mareike_s/ Mareike Schneider, Fitness-Influencerin

Instagram / mareike_s Mareike Schneider im April 2023

