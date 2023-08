Eric Sindermann flog von Party: Freundin Sanja versteht es

Da kann Sanja Alena (31) ihren Freund Eric Sindermann (35) offenbar nicht in Schutz nehmen. Der einstige Promi Big Brother-Teilnehmer war vor wenigen Tagen in einem Fetisch-Outfit bei einer Party erschienen. Die Veranstalter erachteten das jedoch offenbar als unpassend und warfen ihn raus. Eric wirkte daraufhin ziemlich geknickt und wollte den Grund dafür nicht so richtig verstehen. Doch seine Freundin Sanja macht ihm nun eine Ansage.

Die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Protagonistin betonte in ihrer Instagram-Story, dass sie eigentlich viel Spaß auf dem besagten Event hatte. "Bis Eric aufgetaucht ist und mich in Grund und Boden blamiert hat", erzählte sie. Die Influencerin sei schockiert und enttäuscht gewesen: "Das ging einfach gar nicht. [...] Eine richtige Blamage war das für mich."

Eric scheint darüber ziemlich wütend zu sein. "[Du] könntest einfach mal zu mir stehen", ärgerte er sich. Auch die negativen Kommentare anderer Menschen könne er nicht verstehen: "Lasst mich doch einfach leben, wie ich leben will. Wenn ich dies und das machen will, dann mache ich das, aber so viel Negativität, also wirklich. Manchmal frage ich mich echt, ob ich mir den falschen Job ausgesucht habe."

Anzeige

Wehnert, Matthias Eric Sindermann beim AEDT-Sommerfest im August 2023

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Sanja Alena im Disneyland

Anzeige

ActionPress Sanja Alena und Eric Sindermann, Realitystars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de