Angelina Jolie hat neue Dolch-Tattoos auf den Mittelfingern!

Angelina Jolie (48) ist um ein Tintenschmuckstück reicher! Die Schauspielerin sammelte in den vergangenen Jahren eine ganze Menge Tattoos auf ihrer Haut an. Der gesamte Rücken der Hollywood-Beauty ist mit Zeichen und Versen geschmückt, ebenso ihr Bizeps und ihr unterer Bauch. Auf dem Arm trägt sie außerdem die Geburtskoordinaten ihrer sechs Kinder. Diese Kollektion erweitert sie nun: Angelina hat zwei neue Tattoos!

Der New Yorker Tattoo-Künstler Mr. K veröffentlichte auf seinem Instagram-Profil zuletzt ein Foto der neuen Kunstwerke. Auf der Innenseite von Angelinas Mittelfingern sind zarte Linien zu sehen. "Dieses Tattoo stellt zwei Dolche in geometrischer und abstrakter Weise dar. Das hat nichts mit Religion oder einem Kreuz zu tun", erklärte der Tätowierer dazu.

Angelina ist ein echter Tattoo-Fan – und hatte sich in diesem Zuge auch schon mehrere Liebesbekenntnisse stechen lassen. So hatte sie Billy Bob Thorntons (68) Namen auf der Haut getragen, diesen aber nach der Scheidung covern lassen. Auch für ihren Ex Brad Pitt (59) hatte sie sich unter die Nadel gelegt – seine Geburtskoordinaten ließ sie jedoch inzwischen entfernen.

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie im Februar 2018

Anzeige

Instagram / mr.k_tattoo Angelina Jolies neue Tattoos

Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie bei der Premiere von "Maleficent" in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de