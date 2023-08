Ehekrise? Capital Bra schwört Frau, dass er nicht feiern war

Capital Bra (28) will zu Hause die Wogen glätten! Er ist nicht nur ein erfolgreicher Rapper, sondern auch ein wahrer Familienmensch! Der Berliner wurde vor einigen Wochen zum vierten Mal Vater. Er und seine Frau freuten sich über eine zweite Tochter. Er betont stets, wie glücklich er und seine Partnerin sind. Doch jetzt bahnt sich eine Krise bei Capi und seiner Liebsten an.

Aktuell befindet sich der 28-Jährige mit seinen Freunden in der Türkei, wo er seinen Urlaub genießt. Die Truppe lässt es sich gutgehen und feiert abends. Das scheint Capis Frau überhaupt nicht zu gefallen und sie vermutet, dass ihr Liebster ebenfalls mit von der Partie ist. Doch Capi wendet sich in seiner Instagram-Story an seine Frau: "Hey Schatz, was geht ab? Ich hoffe, es geht dir gut. Die Jungs waren alle draußen, aber ich war nicht dabei." Er schwört, dass er im Hotel blieb, während seine Freunde unterwegs waren.

Wer die Dame an seiner Seite ist, ist unbekannt. Es wird berichtet, dass sich das Paar seit rund 15 Jahren kennt, vor acht Jahren kamen sie zusammen. Alle Details zur Trauung behält Capi geheim, allerdings verriet er via Instagram-Story: "Meine Frau hat ihre Traumhochzeit bekommen, wie sie sie sich seit der Kindheit gewünscht hat."

Capital Bra, Rapper





