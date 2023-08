Fabio De Pasquale ist jetzt in internationaler Datingshow!

Diese Datingshow hat auch ein paar bekannte Gesichter im Cast! Schon im vergangenen Jahr gab es eine Staffel von "All Star Shore". In der Show, die an Jersey Shore oder Geordie Shore angelehnt ist, treffen schon bekannte Realitystars aufeinander und lernen sich kennen. Darunter sind auch internationale Promis: Und tatsächlich ist auch Fabio De Pasquale unter den Kandidaten von "All Star Shore"!

Wie der Sender MTV jetzt mitteilt, beginnt am 21. September auf Paramount+ die zweite Staffel der Realityshow, die in Kolumbien gedreht wurde. Unter den Kandidaten sind auch zwei Deutsche: Temptation Island-Star Fabio und Reality Shore-Teilnehmerin Hatidza Suarez! Der Rest des Casts ist aus Datingshows anderer Länder bekannt. Fans von "Too Hot To Handle" dürfte wahrscheinlich Chase De Moor oder Melinda Melrose bekannt vorkommen.

Auf Instagram drückt Fabio schon seine Freude über die neue Realityshow aus. "Ich freue mich so sehr, dass ich Germany vertreten durfte und glaubt mir, das, was ihr da sehen werdet, habt ihr noch nie im TV gesehen", kündigt der Ex von Mrs.Marlisa an.

RTL Fabio De Pasquale bei "Prominent getrennt"

Fabio De Pasquale im Dezember 2021 auf Ibiza

Fabio De Pasquale, Realitystar

