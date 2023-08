Liam Payne musste wegen Niereninfektion ins Krankenhaus

Mit diesen News schockiert er seine Fans! Liam Payne (29) wurde mit der Band One Direction 2010 über Nacht zum gefeierten Star. Seit 2016 geht der Brite seinen eigenen Weg und hatte bereits den einen oder anderen Charterfolg hingelegt. In diesem Jahr wollte der Sänger dann auf große Tour gehen. Doch daraus wird nichts: Liam musste kürzlich wegen einer schwerwiegenden Infektion der Nieren in eine Klinik!

Das erzählt der 29-Jährige nun seinen Fans auf Instagram. "Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass wir keine andere Wahl haben, als meine bevorstehende Tournee durch Südamerika zu verschieben. In der vergangenen Woche lag ich mit einer schweren Niereninfektion im Krankenhaus", heißt es unter seinem Post. Seine Ärzte haben strikte Bettruhe angeordnet – Liam müsse sich jetzt erst einmal erholen.

"Ich habe mich sehr darauf gefreut, für euch zu spielen", erklärt er in seinem Statement weiter. Seine Fans sind ihm aber nicht böse – im Gegenteil! "Ich hoffe, du erholst dich schnell wieder", "Wir lieben dich, was auch immer kommen mag. Nimm dir die Zeit zum Ausruhen und gesund werden" oder "Pass auf dich auf, Liam", lauten nur einige mutmachenden Kommentare der Fans.

ActionPress Liam Payne am 18. Juli in London

Getty Images Liam Payne, März 2023

Getty Images Liam Payne, Sänger

