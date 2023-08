Macht Britney Spears ihrem Ex Sam jetzt eine Kampfansage?

Britney Spears (41) genießt das Single-Dasein: Dabei wird die Pop-Prinzessin aktuell sicherlich keine unbeschwerte Zeit durchleben. Nach nur 14 Monaten kommt es zum Ehe-Aus mit Model Sam Asghari (29). Doch werden sich die Ex-Partner nun eine öffentliche Schlammschlacht liefern? Die letzten Beiträge der "Womanizer"-Interpretin in den sozialen Medien lassen das zumindest vermuten. In einem ihrer Posts scheint Britney ihrem Verflossenen eine deutliche Kampfansage zu machen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Sängerin ein älteres Bild von sich. Dazu schreibt sie: "Leg dich mit mir an – wage es". Den Beitrag untermauert sie abschließend mit einem Mittelfinger-Emoji. Ob Britney damit einen ganz bestimmten Menschen, etwa Sam, ansprechen will oder eine allgemeine Warnung in die Runde wirft, bleibt ungewiss. Doch das soll nicht der einzige scheinbare Seitenhieb gegen ihren Ex-Partner gewesen sein. In einem kurz zuvor veröffentlichten Video präsentierte sich die Blondine ihren Fans in Unterwäsche und mit einem offensichtlich gefälschten Mega-Diamanten am Finger.

Gerade erst hatte ein Insider verraten, dass Britney und Sam nicht mehr miteinander sprechen sollen. "Sie lässt [Sam] nicht ins Haus und sie reden nicht miteinander", hatte die Quelle gegenüber Us Weekly erzählt. Die Noch-Eheleute hätten schon seit längerer Zeit Probleme gehabt: "Das ganze Drama um Britney war für Sam unglaublich schwer zu ertragen."

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf dem Red Carpet

