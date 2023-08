Matthias Höhn will Nachwuchs mit seiner neuen Liebschaft!

Matthias Höhn (27) kann sich schon mehr vorstellen! Der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller ist bereits Vater eines Sohnes: Er und seine Ex-Freundin Jenefer Riili sind Eltern des kleinen Milan. Derzeit gilt der TV-Star eigentlich als Single – doch er lernt gerade eine Frau kennen, mit der es ernst werden könnte. Gegenüber Promiflash verrät Matze sogar: Er kann sich Kinder mit ihr vorstellen!

Am liebsten würde der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat seinem Sohn schon ganz bald ein Geschwisterchen schenken – und darüber hat er mit seiner neuen Flamme bereits geredet! "Also, ich würde mir das sogar wünschen jetzt. Also ich sage das auch jedes Mal, wenn ich wirklich jemanden kennenlerne. Aber so ernst wie es jetzt ist, war es lange nicht, deswegen habe ich dieses Thema schon angesprochen", erklärt Matze im Promiflash-Interview. Und könnte er sich das auch mit ihr vorstellen? "Klar, auf jeden Fall", betont er weiter.

Gegenüber Promiflash plaudert Matze über die neue Frau an seiner Seite. "Also, wenn da jetzt nichts dramatisch schiefgehen sollte, dann werde ich demnächst eine Freundin haben", verriet der TikToker. Sie stehe derzeit aber nicht in der Öffentlichkeit, weshalb er das alles noch geheim hält.

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matze Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn im April 2023

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Webstar

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de