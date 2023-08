Miley Cyrus zeigt sich sehr emotional in neuem Musikvideo!

Sie steht zu ihrer wilden Vergangenheit! Die Sängerin Miley Cyrus ist seit frühen Teenagerjahren ein gefeierter Star. Nach ihren TV-Erfolgen in der Rolle des Pop-Sternchens Hannah Montana konnte die mittlerweile 30-Jährige auch als Musikerin durchstarten. Dabei hatte sie auch mit dem ein oder anderen Skandal von sich reden gemacht. Dass sie zu ihrer wilden Jugendzeit steht, macht die Musikerin in ihrem neuesten Song deutlich. Und in dem dazugehörigen Musikvideo zeigt sie sich sogar erstaunlich emotional!

Auf Instagram teilt die Powerfrau ein Statement, das die Tränen in ihrem neuen Musikclip zu "Used To Be Young" erklären soll: "Ich bin stolz, wenn ich über meine Vergangenheit nachdenke und freue mich, wenn ich an die Zukunft denke." In einem weiteren Statement geht sie ins Detail über den Dreh: "Es war superemotional, weil ich eine Art Mini-Ich meiner Mutter bin und ich sie in der Kamera sehen konnte." Das hatte Miley (30) bei den Aufnahmen vor Ort zu Tränen gerührt.

Vor wenigen Monaten hatte eine Quelle verraten, dass Miley nach ihrer gescheiterten Ehe nicht abgeneigt wäre, erneut vor den Traualtar zu treten. "Das Thema Heirat kam kürzlich auf und aus heiterem Himmel gab Miley zu, dass sie wieder offen dafür ist", plauderte die Quelle im Interview mit Radar Online aus. Zwischen der Schauspielerin und dem Musiker Maxx Morando (24) schien es zur damaligen Zeit nämlich sehr gut zu laufen.

