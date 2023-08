Neue Details zu Prinz Harry und Meghans Besuch in Düsseldorf

Das langersehnte Warten hat bald ein Ende! 2014 hatte Prinz Harry (38) die Invictus Games ins Leben gerufen. Bei dem paralympischen Sportfestival treten Kriegsveteranen in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Seit einiger Zeit steht fest, dass das Event in diesem Jahr erstmals in Deutschland stattfinden wird – und dafür reisen der Rotschopf und seine Frau Meghan (42) vom 9. bis 16. September höchstpersönlich nach Düsseldorf! Worauf dürfen sich ihre Fans freuen?

Laut einem offiziellen Statement, das Bild vorliegt, werde der Herzog von Sussex die Invictus Games die ganze Zeit über begleiten. Seine Frau soll kurz nach der Eröffnungszeremonie dazu stoßen. Geplant sei wohl auch, dass der US-Rapper Macklemore (40) sowie die britische Sängerin Rita Ora (32) im Rahmen der finalen Show vor Ort performen werden.

Am 30. August geht zudem Harrys fünfteilige Dokumentarserie "Heart of Invictus" auf Netflix an den Start – die sich ebenfalls um die Invictus Games dreht. "Bei den Spielen geht es nicht um die Ursachen der Verletzung, sondern um die Genesung und darum, wie man wieder Teil der Gemeinschaft werden kann", erklärt Harry in der Preview auf YouTube.

