"Nur geheult": Mrs.Marlisa spricht über Hautkrebs-Diagnose

Mrs.Marlisa hat einige Operationen hinter sich. Die Reality-TV-Bekanntheit gab bereits Ende Juni öffentlich bekannt: Bei ihr wurde Hautkrebs festgestellt. Deswegen musste sich die Temptation Island-Teilnehmerin unters Messer legen und das bösartige Gewebe entfernen lassen. Bei diesem Eingriff blieb es jedoch nicht und sie musste sich weiteren OPs unterziehen. Jetzt spricht Marlisa über die Hautkrebserkrankung und den derzeitigen Stand ihrer Krankheit.

Als sich vor einigen Monaten nach einer Vorsorgeuntersuchung beim Hautarzt herausgestellt hatte, dass ein Leberfleck bösartig war, war Marlisa zunächst extrem traurig. "Da ist erst mal eine Welt für mich zusammengebrochen, ich habe einfach nur geheult, weil ich niemals damit gerechnet hätte. Erstens in meinem Alter, dass es so früh passiert, und überhaupt, dass ich davon betroffen bin", gibt die Ex von Fabio De Pasquale im RTL-Interview zu.

Wenig später wurde bei Marlisa dann ein Lymphknoten entfernt, um zu checken, ob der Krebs gestreut hat. Der Arzt kann ihr jedoch Gewissheit geben, dass der Hautkrebs nur in dem Leberfleck vorhanden war: "Die Erkrankung ist nach jetzigem Stand auf diese Stelle beschränkt gewesen."

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Influencerin

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa im Juli 2022

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und Jonathan Steinig im August 2023

