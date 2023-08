Wegen Streik: "Dune"-Fortsetzung kommt erst nächstes Jahr!

Fans müssen jetzt ganz stark sein! Aktuell liegen in Hollywood mehrere Film- und Serienproduktionen auf Eis. Denn wegen der andauernden Streiks von zunächst den Drehbuchautoren und inzwischen auch den Schauspielern ist es aktuell nicht möglich, die Arbeit fortzusetzen. Nun ist auch die Fortsetzung des beliebten Science-Fiction-Films Dune betroffen. Eigentlich sollten bereits im Oktober dieses Jahres unter anderem Timothée Chalamet (27) und Zendaya Coleman (26) wieder auf der großen Leinwand zu sehen sein. Wegen des Streiks wurde der Kinostart nun verschoben!

Wie Deadline berichtet, soll das Erscheinungsdatum von "Dune 2" um knapp ein halbes Jahr nach hinten verschoben werden. Grund dafür sei der andauernde Streik der SAG-AFTRA. Der neue Starttermin soll nun der 15. März 2024 sein. Der Film könnte sein Debüt aber auch bereits wenige Monate davor auf der Berlinale feiern.

Neben Timothée und Zendaya stoßen zu dem Cast in der Fortsetzung auch Florence Pugh (27) und Austin Butler (32) hinzu. Die britische Schauspielerin habe in ihren jungen Co-Stars gute Freunde gefunden. "Dass ich mit dem 'jungen Hollywood' zusammenarbeiten darf und sie in meinem Telefon zur Verfügung habe und zu sehen, dass dies die Richtung ist, in die die Industrie geht, ist ein wundervolles Gefühl", schwärmte die "Don't Worry Darling"-Darstellerin gegenüber Vanity Fair.

Anzeige

Getty Images Zendaya Coleman und Timothée Chalamet im September 2021

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Dune", 2021

Anzeige

Getty Images Florence Pugh bei der Premiere von "Oppenheimer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de